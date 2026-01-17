Serie C Il Carpi a Campobasso senza Cortesi

Oggi, alle 17:30 a Campobasso, il Carpi inizia una nuova fase senza Matteo Cortesi, assente per motivi medici. Il giocatore ha comunicato la volontà di attendere una cessione all’Arezzo, anche se l’accordo con i toscani non è ancora stato definito. Questa partita segna un cambio importante nel cammino della squadra, che si prepara ad affrontare il proseguo del campionato senza il contributo di Cortesi.

Comincia ufficialmente oggi a Campobasso (ore 17,30) il nuovo corso del Carpi senza Matteo Cortesi. Il giocatore, a casa con certificati medici, ha fatto sapere di non voler più tornare ad allenarsi in attesa della cessione all’ Arezzo, anche se al momento i toscani non hanno ancora raggiunto l’offerta voluta dal Carpi. In casa biancorossa bisogna guardare avanti e dopo 5 gare senza vittoria (3 punti) c’è la sfida in Molise contro una delle squadre più in forma (8 punti nelle ultime 4 gare). "Con la Pianese abbiamo fatto una brutta gara – spiega mister Cassani – ma in settimana ho visto un’ottima risposta da parte dei ragazzi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Serie C Il Carpi a Campobasso senza Cortesi Leggi anche: .Serie C. Carpi, Puletto: "Voglio il riscatto». Cortesi ormai aspetta l’Arezzo Leggi anche: Serie C. Carpi in ansia per Cortesi . Rischia fino a un mese di stop Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Serie C/B. Il Campobasso riceve il Carpi in uno scontro dal sapore play-off; CALCIO / SERIE C Sky wifi - Campobasso-Carpi, al via la prevendita dei biglietti. Tante le iniziative per seguire i Lupi e riempire il Molinari; Serie C, le gare della 21^ giornata su Sky; Campobasso-Carpi, Zauri: Fondamentale il supporto dei tifosi. Serie C Il Carpi a Campobasso senza Cortesi - Comincia ufficialmente oggi a Campobasso (ore 17,30) il nuovo corso del Carpi senza Matteo Cortesi. msn.com

