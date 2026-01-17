Serie C Guidonia-Livorno in diretta LIVE

Segui in diretta la partita di Serie C tra Guidonia e Livorno. Dopo un buon inizio d’anno con cinque risultati utili consecutivi, il Livorno affronta questa sfida per riprendere il cammino. Restate aggiornati sull’andamento dell’incontro e sui principali sviluppi, in un contesto di stagione che si conferma equilibrata e appassionante.

Ripartire. Questo l'imperativo per il Livorno, che, dopo aver chiuso il 2025 con cinque risultati utili consecutivi, ha iniziato il nuovo anno con i ko contro Ternana e Juventus Next Gen. Due passi falsi che hanno fatto nuovamente scivolare in zona playout gli amaranto, adesso attesi dall'insidiosa trasferta sul campo del Guidonia Montecelio (fischio d'inizio alle 17.30). Una gara in cui Dionisi e compagni dovranno necessariamente cercare di conquistare un risultato positivo per non complicare ulteriormente il proprio cammino. LivornoToday, come di consueto, seguirà la partita in diretta fornendo aggiornamenti in tempo reale ai propri lettori. 🔗 Leggi su Livornotoday.it Leggi anche: Serie C, Gubbio-Livorno in diretta. LIVE Leggi anche: Serie C, Perugia-Livorno in diretta. LIVE Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Livorno, domani la sfida con il Guidonia: la probabile formazione; Serie C, le gare della 22^ giornata su Sky; Il prossimo avversario degli amaranto: la matricola Guidonia Montecelio; Serie C girone B. L'analisi della 21ma giornata. Diretta Guidonia Livorno/ Streaming video tv: per rilanciarsi (Serie C, oggi 17 gennaio 2026) - Diretta Guidonia Livorno streaming video tv, oggi sabato 17 gennaio 2026: orario, quote, probabili formazioni e risultato live in Serie C. ilsussidiario.net

