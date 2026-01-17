Serie C | Guidonia-Livorno 0-2 Venturato | Abbiamo dato un segnale a noi stessi Dionisi? È un esempio per tutti

Il Livorno torna alla vittoria nel match di Serie C contro il Guidonia Montecelio, con il risultato di 0-2. Dopo due sconfitte consecutive, gli amaranto hanno mostrato segnali di ripresa e fiducia. Venturato ha sottolineato l'importanza del risultato come stimolo per l’intero gruppo, mentre Dionisi si conferma esempio di professionalità. Un passo avanti per la squadra in un momento di rinnovamento e impegno.

Il Livorno rialza la testa. Gli amaranto, dopo i ko con Ternana e Juventus Next Gen, hanno raccolto i primi punti del 2026 battendo per 0-2 allo stadio Città dell'Aria il Guidonia Montecelio. A decidere la sfida, giocata con personalità dalla formazione di Venturato, le reti nel corso della ripresa di Dionisi e Biondi. "Dobbiamo essere contenti della vittoria e della prestazione - ha dichiarato al termine della gara il tecnico Roberto Venturato a Radio Bruno -. In questo momento del campionato bisogna avere grande rispetto dell'avversario e renderci conto che bisogna essere bravi a dare continuità ai risultati.

