Serie B Padova-Mantova | le pagelle degli uomini di Andreoletti
Analisi e valutazioni dei calciatori del Padova al termine della sfida contro il Mantova, valida per la 20ª giornata di Serie BKT. Di seguito, le note sulla prestazione dei singoli uomini di Andreoletti, evidenziando aspetti tecnici e tattici emersi durante l'incontro.
PADOVA (3-5-1-1)Sorrentino 6,5; Belli 5,5, Sgarbi 5,5 (dal 17' s.t. Faedo 6), Perrotta 5 (dal 1' s.t. Villa 5,5); Ghiglione 5 (dal 1' s.t. Lasagna 6,5), Fusi 5,5 (dal 25' s.t. Buonaiuto 5,5), Crisetig 5,5 (dal 1' s.t. Silva 6), Varas 5, Capelli 6,5; Gomez 5,5; Bortolussi 5,5A DISPOSIZIONE Fortin, Seghetti, Di Maggio, Favale, Baselli, Harder, PastinaALLENATORE Andreoletti 5,5 MANTOVA (3-4-2-1)Bardi 6; Castellini 6, Cella 6,5, Bani 6; Radaelli 6,5, Wieser 6,5, Trimboli 7, Paoletti 6; Marras 6,5 (dal 18' s.t. Buso 5,5), Ruocco 6 (dal 18' s.t. Zuccon 6); Mensah 7,5A DISPOSIZIONE Andrenacci, Vukovic, Bianay, Mullen, Mancuso, Fiori, Falletti, Bragantini, Marai, PittinoALLENATORE Modesto 6,5
