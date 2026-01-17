Serie A Women Inter-Juventus | probabili formazioni e dove vederla in tv

Domenica 18 gennaio 2026 si disputa l'incontro tra Inter e Juventus Women, una partita importante nel calendario della Serie A Women. Di seguito, le probabili formazioni e le modalità per seguire l'evento in televisione. Un appuntamento che mette in evidenza l’evoluzione del calcio femminile e l’interesse crescente intorno a questo sport.

Domenica 18 gennaio 2026 la Juventus Women torna in campo per uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Alle ore 15.30, all'Arena Civica Gianni Brera di Milano, le bianconere affronteranno l'Inter nel match valido per la decima giornata della Serie A Women 20252026.Una sfida dal grande peso specifico, non solo per la classifica ma anche per il valore simbolico di un confronto che negli ultimi anni ha assunto i contorni di un vero e proprio classico del calcio femminile italiano. Le statistiche raccontano di un'Inter in crescita: le nerazzurre hanno infatti vinto le ultime due sfide di campionato contro la Juventus, dopo aver ottenuto un solo successo nei primi 16 confronti di Serie A (4 pareggi e 11 sconfitte).

