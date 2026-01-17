Serie A Torino-Roma | probabili formazioni e dove vederla in tv

Domenica 18 gennaio alle ore 18, lo stadio Olimpico Grande Torino ospiterà la partita tra Torino e Roma, valida per la 21ª giornata di Serie A 202526. Di seguito, le probabili formazioni e le informazioni su come seguire l'incontro in diretta televisiva.

Domenica 18 gennaio alle ore 18 lo stadio Olimpico Grande Torino ospiterà una delle sfide più attese della 21ª giornata di Serie A 202526: Torino-Roma. Un appuntamento dal peso specifico importante per i granata, chiamati a invertire la rotta davanti al proprio pubblico contro una rivale storicamente ostica ma già battuta ed eliminata dalla Coppa Italia soltanto pochi giorni fa. Il precedente più recente sorride infatti al Torino, che ha ritrovato il successo contro la Roma dopo una lunga serie negativa di otto partite senza vittorie. Un segnale incoraggiante anche in chiave storica: l’ultima volta che i granata riuscirono a vincere entrambe le sfide stagionali contro i giallorossi risale addirittura al campionato 198889. 🔗 Leggi su Torinotoday.it Leggi anche: Serie A, Torino-Genoa: probabili formazioni e dove vederla in tv Leggi anche: Serie A, Bologna-Torino: probabili formazioni e dove vederla in tv Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Torino-Roma: probabili formazioni, statistiche quando e dove vederla; Torino-Roma: le probabili formazioni e dove vedere la partita; Probabili formazioni Torino-Roma: chi gioca titolare e le ultime su Adams, Zapata, Pellegrini, Ferguson e Dybala; Roma-Torino, le probabili formazioni della partita di Coppa Italia. Torino-Roma: probabili formazioni, orario, dove vederla (tv e streaming), arbitro e classifica Serie A - La Roma vuole abbattere il tabù Torino, dopo aver perso sia all'andata, che nel turno di Coppa Italia qualche giorno fa. ilmessaggero.it

Torino – Roma: orario, probabili formazioni e dove vederla in TV e streaming - Ecco orario, probabili formazioni e dove seguire il match in diretta tv e streaming. generationsport.it

Torino-Roma: probabili formazioni, biglietti, dove vederla in tv e streaming - Secondo confronto in pochi giorni contro la squadra di Baroni dopo la sconfitta in Coppa Italia: domenica alle 18 i giallorossi cercheranno la terza vittoria di fila in Serie A ... ilromanista.eu

MATCH DAY - Serie A1 @tigota_official ️ 17/01/26 - Pala Gianni Asti, Torino - ⏰ 20:30 Reale Mutua Fenera Chieri'76 vs @megabox_volley - Puoi ancora acquistare il tuo biglietto qui: https://www.liveticket.it/evento.aspxId=639218&InstantBuy=1&Calling - facebook.com facebook

Basket serie A2, Torino ritrova la vittoria: battuta Roseto 69-73 x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.