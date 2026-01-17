Serie A Scontro diretto a Settimo Calvisano cerca riscatto | Eliminiamo certi errori

Il Calvisano affronta una sfida importante a Settimo, con l’obiettivo di riscattarsi dopo una sconfitta amara a Livorno. Nonostante il rammarico per alcune occasioni sprecate, i gialloneri si concentrano sul miglioramento e sulla necessità di eliminare gli errori che hanno influito sul risultato. La partita rappresenta un momento chiave per mantenere la posizione in classifica e proseguire con determinazione la stagione di Serie A.

Il Calvisano ha aperto il 2026 tornando da Livorno con due punti di bonus e notevole rammarico. Nonostante la sconfitta i gialloneri conservano la quarta posizione, ma negli ultimi istanti, complici alcuni errori di troppo e qualche mancata trasformazione, hanno visto svanire una vittoria che sembrava già in cassaforte, subendo il sorpasso del definitivo 31-29 per i labronici. Un ko che rende di particolare importanza la trasferta che domani (si comincia alle 14.30) condurrà la squadra del duo Zappalorto-Dal Maso in casa del VII Rugby Torino, che attualmente occupa il quinto posto con un distacco di quattro lunghezze e medita di scavalcare in classifica Regonaschi e compagni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Serie A. Scontro diretto a Settimo, Calvisano cerca riscatto: "Eliminiamo certi errori» Leggi anche: Pallavolo Serie A2. Emma Villas Lupi Siena a Taranto in cerca di riscatto. Mechini: "Bisogna essere bravi a gestire certi vantaggi» Leggi anche: Napoli-Inter, scontro da vertice: Conte cerca il riscatto Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Serie A: Inter allunga su Milan e Napoli; IHL Division I: sabato si gioca il settimo turno; Torna in campo la Serie D: Reggina a Caltanissetta per il sorpasso, Vibonese a caccia della vittoria perduta ·; Corner e contropiede tra le specialità della Real Casa Frosinone. Serie A. Scontro diretto a Settimo, Calvisano cerca riscatto: "Eliminiamo certi errori» - Nonostante la sconfitta i gialloneri conservano la quarta posizione, ma negli ultimi istanti, complici a ... msn.com

Serie A. Head-to-head matchup in Settimo, Calvisano seeks redemption: "Let's eliminate certain mistakes." - Calvisano opened 2026 by returning from Livorno with two bonus points and considerable disappointment. sport.quotidiano.net

La Lega Serie A alza il livello dello scontro contro lo streaming illegale. Nelle prossime settimane partiranno 2000 lettere di diffida indirizzate a utenti identificati come fruitori di piattaforme pirata per la visione delle partite di Serie A nel corso del 2025 . L’ini - facebook.com facebook

La Serie A ancora contro la pirateria, scoppia lo scontro con Cloudflare. De Siervo: "Nessuno è sopra la legge" x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.