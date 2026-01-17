Serie A oggi Udinese-Inter – La partita in diretta

Oggi, sabato 17 gennaio, si svolge la partita tra Udinese e Inter, valida per la 21ª giornata di Serie A. L'incontro si disputa alla Bluenergy Arena e rappresenta un momento importante per entrambe le squadre nel corso della stagione. Segui la diretta e le ultime novità sulla sfida tra queste due formazioni del massimo campionato italiano.

(Adnkronos) – L'Inter torna in campo in Serie A. Oggi, sabato 17 gennaio, i nerazzurri affrontano l'Udinese alla Bluenergy Arena nella 21esima giornata di campionato. La squadra di Chivu, prima in classifica, arriva dal pareggio contro il Napoli e dal successo nel recupero di mercoledì contro il Lecce. I friulani sono invece reduci dal pareggio contro il Pisa. Calcio d'inizio alle 15. Dove vedere Udinese-Inter? La partita è disponibile su Dazn, ma anche su Sky per gli abbonati con Zona Dazn (canale 214). Partita visibile in streaming sull'app di Dazn. Nella prossima giornata di campionato, l'Inter affronta il Pisa venerdì 23 gennaio alle 20:45. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Leggi anche: Serie A, oggi Udinese-Napoli – La partita in diretta Leggi anche: Udinese Inter streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Udinese-Inter, le probabili formazioni della partita di Serie A; Serie A: Udinese-Inter in campo sabato alle 15 DIRETTA Probabili formazioni; Udinese-Inter, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni; Udinese-Inter: Sky, Dazn o NOW? Ecco dove vederla in tv e in streaming. Udinese-Inter diretta: risultato e aggiornamenti in tempo reale. Serie A live oggi - I bianconeri di Runjaic sfidano i nerazzurri di Chivu, primi in classifica: il racconto del match del 'Bluenergy Stadium' minuto per minuto ... corrieredellosport.it

Serie A, oggi Udinese-Inter - La partita in diretta - Oggi, sabato 17 gennaio, i nerazzurri affrontano l' Udinese alla Bluenergy Arena nella 21esima giornata di campionato. adnkronos.com

Udinese-Inter, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni ufficiali - La partita tra Inter e Udinese sarà inoltre disponibile anche in diretta streaming e sempre s ull'app di DAZN. fanpage.it

?Live UDINESE-INTER - SERIE A?

Le partite di Serie A di oggi, il calendario e gli orari della 21^ giornata #SkySport #SkySerieA x.com

