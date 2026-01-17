Serie A oggi Napoli-Sassuolo | orario probabili formazioni e dove vederla

Oggi, sabato 17 gennaio, il Napoli affronta il Sassuolo nel 21° turno di Serie A, giocando al Maradona. La partita rappresenta un importante momento del campionato, con le due squadre pronte a scendere in campo per ottenere punti fondamentali. Di seguito le informazioni su orario, probabili formazioni e modalità di visione dell’incontro.

(Adnkronos) – Il Napoli torna in campo in Serie A. Oggi, sabato 17 gennaio, i campioni d'Italia in carica ospitano il Sassuolo al Maradona nel 21° turno di campionato. Gli azzurri arrivano dai pareggi contro Inter e Parma, mentre i neroverdi hanno perso contro la Roma. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming. Ecco le probabili formazioni di Napoli-Sassuolo, in campo oggi alle 18: Napoli (3-4-2-1) Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Juan Jesus; Di Lorenzo, McTominay, Lobotka, Spinazzola; Politano, Elmas; Hojlund. All. Conte. Sassuolo (4-3-3) Walukiewicz; Idzes, Muharemovic, Doig; Lipani, Matic, I. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

