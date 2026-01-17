Serie A oggi Napoli-Sassuolo | orario probabili formazioni e dove vederla
Oggi, sabato 17 gennaio, il Napoli affronta il Sassuolo nel 21° turno di Serie A, giocando al Maradona. La partita rappresenta un importante momento del campionato, con le due squadre pronte a scendere in campo per ottenere punti fondamentali. Di seguito le informazioni su orario, probabili formazioni e modalità di visione dell’incontro.
(Adnkronos) – Il Napoli torna in campo in Serie A. Oggi, sabato 17 gennaio, i campioni d'Italia in carica ospitano il Sassuolo al Maradona nel 21° turno di campionato. Gli azzurri arrivano dai pareggi contro Inter e Parma, mentre i neroverdi hanno perso contro la Roma. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming. Ecco le probabili formazioni di Napoli-Sassuolo, in campo oggi alle 18: Napoli (3-4-2-1) Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Juan Jesus; Di Lorenzo, McTominay, Lobotka, Spinazzola; Politano, Elmas; Hojlund. All. Conte. Sassuolo (4-3-3) Walukiewicz; Idzes, Muharemovic, Doig; Lipani, Matic, I. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Leggi anche: Serie A, oggi Milan-Sassuolo: orario, probabili formazioni e dove vederla
Leggi anche: Serie A, oggi Sassuolo-Juve: orario, probabili formazioni e dove vederla
Napoli-Sassuolo: probabili formazioni, statistiche quando e dove vederla; Napoli-Sassuolo, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni; Dove vedere Napoli-Sassuolo in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Serie A. La Juve fa la manita alla Cremonese e aggancia Napoli e Roma. Genoa-Cagliari 3-0 - Aggiornamento del 13 Gennaio delle ore 01:40.
Napoli-Sassuolo: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A - Conte ancora squalificato, gli azzurri ospitano al Maradona i neroverdi di Grosso per il 21* turno di campionato ... tuttosport.com
Serie A, le partite di oggi: dove vedere Udinese-Inter Napoli-Sassuolo e Cagliari-Juventus - Il programma completo della ventunesima giornata del campionato di Serie A: si comincia con Pisa- sport.virgilio.it
Probabili formazioni Napoli Sassuolo/ Quote: dubbi… sinistri (Serie A, oggi 17 gennaio 2026) - Probabili formazioni Napoli Sassuolo, oggi sabato 17 gennaio 2026, quote e ultime notizie su moduli e titolari per Conte e Grosso in Serie A. ilsussidiario.net
Le partite di Serie A di oggi, il calendario e gli orari della 21^ giornata #SkySport #SkySerieA x.com
Oggi ad Alessandria... Serie C | Girone B | 22ª giornata Juventus Next Gen Stadio G. Moccagatta, Alessandria 17/01/2026 | 14:30 Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 251, Now TV #LungaVitaAllaRegina - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.