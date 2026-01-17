Serie A oggi Napoli-Sassuolo – La partita in diretta

Oggi, sabato 17 gennaio, il Napoli affronta in casa il Sassuolo nel 21° turno di Serie A. La partita si svolge allo stadio Maradona e rappresenta un momento importante per la squadra campione in carica. Segui la diretta di Napoli-Sassuolo per aggiornamenti sulla partita e sui risultati.

(Adnkronos) – Il Napoli torna in campo in Serie A. Oggi, sabato 17 gennaio, i campioni d'Italia in carica ospitano il Sassuolo al Maradona nel 21° turno di campionato. Gli azzurri arrivano dai pareggi contro Inter e Parma e sono chiamati a rispondere proprio alla vittoria – nel primo pomeriggio – della squadra di Chivu contro l'Udinese, valsa un virtuale +9 in classifica. I neroverdi hanno perso contro la Roma. Calcio d'inizio alle 18. Dove vedere Napoli-Sassuolo? La partita è disponibile su Dazn, ma anche su Sky per gli abbonati con Zona Dazn (canale 214). Partita visibile in streaming sull'app di Dazn Nella prossima giornata di campionato, domenica 25 gennaio, il Sassuolo se la vedrà con la Cremonese alle 12:30. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

