Oggi si svolgono tre partite della 21ª giornata di Serie A, offrendo un'ulteriore occasione per le squadre di consolidare le proprie posizioni in classifica. Il programma comprende incontri tra sei squadre, distribuiti nell’anticipo del weekend, e rappresenta un momento importante per l’andamento del campionato. Un sabato di calcio che promette emozioni e sfide decisive per l’evoluzione della stagione.

Archiviate con un turno infrasettimanale le partite di recupero della 16esima giornata, la Serie A torna in campo oggi con la 21esima giornata di campionato. Sono tre le partite di questo sabato: si inizia alle 15:00 con Udinese-Inter e si prosegue alle 18:00 con Napoli-Sassuolo. La sera, alle 20:45, è il momento di Cagliari-Juventus. Ecco quali saranno le probabili scelte degli allenatori. L’Inter, già in fuga a +3 dal Milan e a +6 dal Napoli, si vede saldamente in vetta alla classifica. Il recupero della 16esima giornata ha garantito al Biscione un po’ di distanza dalle sue dirette inseguitrici e oggi vuole dare ulteriore slancio alla sua corsa per lo scudetto. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Serie A, oggi in scena tre partite per la 21° giornata di campionato

Leggi anche: DIRETTA Serie A, tutta la nona giornata di campionato: iniziate le partite di Juve e Roma

Leggi anche: Serie A, sono ufficiali le designazioni arbitrali della 12ª giornata di campionato: tutti i dettagli e tutte le partite del weekend

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Segreti di famiglia 3, puntata oggi 14 gennaio in streaming; “A testa alta”: stasera in tv Sabrina Ferilli combatte contro il revenge porn; Como-Milan 1-3 oggi, Serie A. Partita e classifica aggiornata; L’Angelini sfida la capolista Ravenna.

Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: c'è Napoli-Sassuolo, gioca anche la Primavera - In questo sabato 17 gennaio prosegue la 21ª giornata di Serie A, che vede andare in scena tre match importanti per le zone alte della classifica: alle ore 15:00 Udinese- tuttonapoli.net