Serie A oggi Cagliari-Juventus – Diretta

Oggi, sabato 17 gennaio, la Juventus affronta il Cagliari all’Unipol Domus, nel 21° turno di Serie A. La partita rappresenta un'importante occasione per entrambe le squadre dicentrarsi sulla classifica e sui punti in palio. Seguiremo in diretta l’andamento del match, offrendo aggiornamenti e analisi sui momenti chiave della sfida tra i bianconeri e i sardi.

(Adnkronos) – La Juventus torna in campo in Serie A. Oggi, sabato 17 gennaio, i bianconeri sono impegnati all'Unipol Domus in trasferta contro il Cagliari nel 21° turno di campionato. La squadra di Spalletti, al momento quarta in classifica insieme alla Roma, arriva dal successo pesante contro la Cremonese. I rossoblù hanno invece perso contro il Genoa nell'ultimo impegno.

