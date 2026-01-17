Serie A oggi Cagliari-Juve | orario probabili formazioni e dove vederla

Oggi, sabato 17 gennaio, si disputa il 21° turno di Serie A con la partita Cagliari-Juventus. L'incontro si svolge all'Unipol Domus e rappresenta un momento importante per entrambe le squadre. Di seguito, vengono riportati orario, probabili formazioni e le modalità per seguire la partita.

(Adnkronos) – La Juve torna in campo in Serie A.Oggi, sabato 17 gennaio, i bianconeri sono impegnati all'Unipol Domus in trasferta contro il Cagliari nel 21° turno di campionato. La squadra di Spalletti, al momento quarta in classifica insieme alla Roma, arriva dal successo pesante contro la Cremonese. I rossoblù hanno invece perso contro il Genoa nell'ultimo impegno. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming. Ecco le probabili formazioni di Cagliari-Juve, in campo oggi alle 20:45: Cagliari (4-3-3) Caprile; Zappa, Rodriguez, Luperto, Obert; Mazzitelli, Prati, Adopo; Palestra, Kilicsoy, Se. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Leggi anche: Serie A, oggi Cagliari-Roma: orario, probabili formazioni e dove vederla Leggi anche: Cagliari-Milan oggi in serie A: orario, probabili formazioni e dove vederla La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Cagliari-Juventus, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni; -1 a Cagliari-Juve: segui qui LIVE la conferenza di Spalletti; Cagliari-Juve: Sky, Dazn o NOW? Dove vederla in tv e in streaming; Dove vedere Cagliari-Juventus sabato in tv e streaming: canale, orario, formazioni. Cagliari-Juventus, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni - La Juve va di scena a Cagliari nell'ultima partita del sabato di Serie A: le ultime di formazione e dove vedere la partita in tv e streaming ... fanpage.it

Cagliari-Juve: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie A - I bianconeri di Luciano Spalletti, reduci da sei risultati utili consecutivi, fanno visita ai sardi di Fabio Pisacane nel 21° turno di campionato ... tuttosport.com

Probabili formazioni Cagliari Juventus/ Quote: i giovani turchi! (Serie A, oggi 17 gennaio 2026) - Probabili formazioni Cagliari Juventus, oggi sabato 17 gennaio 2026, quote e ultime notizie su moduli e titolari per Pisacane e Spalletti in Serie A. ilsussidiario.net

Le partite di Serie A di oggi, il calendario e gli orari della 21^ giornata #SkySport #SkySerieA x.com

Oggi ad Alessandria... Serie C | Girone B | 22ª giornata Juventus Next Gen Stadio G. Moccagatta, Alessandria 17/01/2026 | 14:30 Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 251, Now TV #LungaVitaAllaRegina - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.