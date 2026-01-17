Serie A l’Inter vince 1-0 a Udine e va in fuga | ora è a +6 dal Milan

Da lapresse.it 17 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Inter ha ottenuto una vittoria per 1-0 in trasferta contro l’Udinese, consolidando la propria posizione in testa alla classifica di Serie A. Con questo risultato, i nerazzurri mantengono un vantaggio di sei punti sul Milan, proseguendo il percorso verso la leadership del campionato. La partita, valida per la 21ª giornata, si è conclusa con un successo che testimonia la solidità della squadra in questa fase della stagione.

L’Inter non si ferma più. La capolista infila il secondo 1-0 consecutivo dopo quello con il Lecce battendo di misura in trasferta l’Udinese nel match valido per la 21a giornata di Serie A. I nerazzurri partono forte e creano diverse occasioni fin dai primi minuti con Lautaro e Dimarco per poi sbloccare il risultato poco prima della mezz’ora con lo stesso Lautaro, che raccoglie la sponda in area di Esposito e con un elegante tocco di esterno destro supera Okoye. I padroni di casa, il cui unico sussulto nel primo tempo è rappresentato da un tentativo centrale di Piotrowski murato da Sommer, crescono sensibilmente nella ripresa e – complice l’ingresso in campo di un secondo attaccante, Gueye, ad affiancare il troppo isolato Davis – mettono all’angolo gli ospiti nell’ultimo quarto d’ora. 🔗 Leggi su Lapresse.it

serie a l8217inter vince 1 0 a udine e va in fuga ora 232 a 6 dal milan

© Lapresse.it - Serie A, l’Inter vince 1-0 a Udine e va in fuga: ora è a +6 dal Milan

Leggi anche: Calcio femminile: la Roma vince il big match contro il Como e va in fuga in Serie A. Bene Juve ed Inter

Leggi anche: Serie A, l’Inter batte il lecce 1-0 e va in fuga

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

L’Inter vince il Napoli frena | allungo importante in Serie A il Milan deve rispondere.

serie l8217inter vince 1Serie A, l’Inter vince 1-0 a Udine e va in fuga: ora è a +6 dal Milan - 0 consecutivo dopo quello con il Lecce battendo di misura in trasferta l'Udinese nel match valido ... lapresse.it

serie l8217inter vince 1Serie A: l'Inter vince a Udine 1-0 con un gol di Lautaro Martinez - Sponda di Esposito per il proprio capitano che dribbla Kristensen, resiste al rientro di Karlstrom e infila Okoye con un esterno destro preciso ... ansa.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.