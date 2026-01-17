Serie A l’Inter vince 1-0 a Udine e va in fuga | ora è a +6 dal Milan

L’Inter ha ottenuto una vittoria per 1-0 in trasferta contro l’Udinese, consolidando la propria posizione in testa alla classifica di Serie A. Con questo risultato, i nerazzurri mantengono un vantaggio di sei punti sul Milan, proseguendo il percorso verso la leadership del campionato. La partita, valida per la 21ª giornata, si è conclusa con un successo che testimonia la solidità della squadra in questa fase della stagione.

L'Inter non si ferma più. La capolista infila il secondo 1-0 consecutivo dopo quello con il Lecce battendo di misura in trasferta l'Udinese nel match valido per la 21a giornata di Serie A. I nerazzurri partono forte e creano diverse occasioni fin dai primi minuti con Lautaro e Dimarco per poi sbloccare il risultato poco prima della mezz'ora con lo stesso Lautaro, che raccoglie la sponda in area di Esposito e con un elegante tocco di esterno destro supera Okoye. I padroni di casa, il cui unico sussulto nel primo tempo è rappresentato da un tentativo centrale di Piotrowski murato da Sommer, crescono sensibilmente nella ripresa e – complice l'ingresso in campo di un secondo attaccante, Gueye, ad affiancare il troppo isolato Davis – mettono all'angolo gli ospiti nell'ultimo quarto d'ora.

Serie A: l'Inter vince a Udine 1-0 con un gol di Lautaro Martinez - Sponda di Esposito per il proprio capitano che dribbla Kristensen, resiste al rientro di Karlstrom e infila Okoye con un esterno destro preciso ... ansa.it

