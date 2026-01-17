Serie A Cagliari-Juventus 1-0 Trasferta amara | gol e highlights

Nella ventunesima giornata di Serie A, il Cagliari ha battuto la Juventus 1-0 in una partita giocata in trasferta. Di seguito, vengono presentati i dettagli del match, con un focus sui gol e sugli highlights principali. Una sfida che ha visto i bianconeri affrontare una sconfitta in un momento importante della stagione.

Trasferta amara per la Juventus, che cade 1-0 sul campo del Cagliari nella sfida valida per la ventunesima giornata di Serie A. In Sardegna, sotto una pioggia battente e su un terreno reso pesante dalle condizioni meteo, i bianconeri costruiscono tanto ma pagano a caro prezzo un episodio, tornando a casa a mani vuote nonostante una prestazione generosa. L'approccio della Juventus è subito propositivo. La squadra prende il controllo del gioco fin dai primi minuti, gestisce il possesso e prova ad alzare il ritmo, trovandosi però di fronte un Cagliari compatto, ben organizzato e attento a chiudere ogni spazio.

