Serie A 21° turno | Napoli-Sassuolo 1-0

Nel 21° turno di Serie A, il Napoli torna alla vittoria con un 1-0 contro il Sassuolo al Maradona, interrompendo una serie di tre pareggi consecutivi. La squadra di Conte mantiene un vantaggio di sei punti sull’Inter, consolidando la propria posizione in classifica. La partita ha visto i partenopei ottenere i tre punti grazie a un risultato stretto, dimostrando solidità e determinazione.

20.00 Torna al successo il Napoli dopo 3 pareggi:Sassuolo piegato 1-0 al Maradona. Squadra di Conte sempre -6 dall'Inter. La sbloccano subito i partenopei: Muric si oppone a Elmas,timbra Lobotka con un bel piatto al volo (7').Ci prova Di Lorenzo,ma i neroverdi non stanno a guardare:pericolosi Laurienté,Lipani,Fadera e Vranckx.Sempre attento Milinkovic,che in avvio ripresa devia a lato un altro tentativo di Lipani.Vicinissima al palo la botta di McTominay,poi volo plastico Muric a fermare Mazzocchi.Tre punti che pesano per un Napoli non brillantissimo.

Serie A, la classifica aggiornata: Juve e Roma perdono terreno sul Milan capolista

Un turno di Serie B che fino a questo momento non sorride al Bari: vincono Mantova e Sudtirol in trasferta. I biancorossi costretti a vincere oggi in casa contro la Juve Stabia. - facebook.com facebook

I risultati delle partite valide per il 14ª turno di Serie A2, giocate tutte nella giornata di sabato #LBFLIVE x.com

