Serie A 2025 26 - Diretta DAZN 21a Giornata | Palinsesto e Telecronisti
La 21a giornata della Serie A 202526 viene trasmessa in diretta da DAZN, con un palinsesto ricco di partite e telecronisti esperti. Tra gli incontri, Udinese-Inter rappresenta una sfida difficile per i nerazzurri, mentre Napoli e Sassuolo si preparano alle rispettive gare. La giornata offrirà collegamenti dagli stadi e analisi dettagliate, per una visione completa del campionato italiano.
Udinese Inter è una trasferta trappola per la squadra di Chivu Napoli Sassuolo arriva dopo la doppietta di McTominay che ha riaperto la corsa Scudetto, con dirette esclusive, collegamenti dagli stadi e le voci dei grandi telecronisti. DAZN SERIE A DIRETTA - 21a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI
