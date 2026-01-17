Seriate incendio in un capannone | danneggiati i mezzi di due ditte locale sotto sequestro

Nella mattinata di sabato 17 gennaio, a Seriate, si è verificato un incendio in un capannone di via Venezian, vicino a Pedrengo. L’incendio ha causato ingenti danni ai mezzi di due aziende operanti nel settore del trasporto e del giardinaggio. Il locale è stato sottoposto a sequestro dalle autorità per approfondimenti e verifiche sulla dinamica dell’incidente.

Seriate. Un incendio di grandi dimensioni ha devastato all’alba di sabato 17 gennaio un capannone industriale in via Venezian, non distante dal confine con Pedrengo, danneggiando pesantemente alcuni mezzi di proprietà di due ditte, che operano rispettivamente nel settore del trasporto merci e del giardinaggio. L’allarme è scattato poco prima delle 7: sul posto in pochi minuti si sono recate sette squadre dei vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Bergamo. Allertate anche alcune ambulanze, ma non risultano persone rimaste coinvolte nel rogo. Le fiamme si sono propagate rapidamente all’interno del deposito, avvolgendo due camion, altrettanti furgoni e alcuni macchinari di vario tipo, tra i quali muletti e un escavatore di piccole dimensioni. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Leggi anche: Seriate, incendio in un capannone: danneggiati camion, furgoni e macchinari di due ditte

Leggi anche: Inferno di fuoco, incendio distrugge un capannone agricolo con attrezzi e mezzi. Un lieve ferito

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Seriate, incendio in un capannone: danneggiati camion, furgoni e macchinari di due ditte - Le fiamme si sono sviluppate poco prima delle 7 di sabato 17 gennaio: sul posto vigili del fuoco e carabinieri che indagano ora sulle cause ... bergamonews.it