Nella località del Sestriere, è stata sequestrata una delle sue torri più iconiche, noto avamposto agnelliano sulle montagne. La decisione, presa due giorni fa, sembra essere stata motivata da motivi amministrativi o di sicurezza. La torre, dal caratteristico colore rosso, rappresenta un elemento storico della zona, anche se non sempre apprezzato dai rappresentanti della famiglia Agnelli.

Forse per eccesso di zelo, visto il recente caso svizzero: così è stata messa sotto sequestro due giorni fa la torre rossa del Sestriere. E’ il comune più alto d’Italia, con 2035 metri sul livello del mare, ma era nato come avamposto sciistico della Fiat. Negli anni Trenta infatti il Senatore Agnelli fondatore dell’azienda, pare dopo un viaggio in Finlandia, aveva comprato, per pochi centesimi al metro quadro, i terreni, e poi fece costruire alberghi, impianti di risalita, eccetera. “Era stato affidato al figlio del Senatore e padre dell’Avvocato, Edoardo, come una perfetta macchina da sci”, racconta al Foglio Benedetto Camerana, architetto, e presidente del Museo dell’Auto di Torino. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Sequestrata una torre del Sestriere, l'avamposto agnelliano sulla neve che Agnelli non amò mai

Leggi anche: Sestriere, sequestrata la Torre Rossa: “Impianto antincendio non a norma”, hotel chiuso e clienti trasferiti nella Torre Bianca Duchi d'Aosta

Leggi anche: Sestriere, sequestrata la Torre Rossa: irregolarità negli impianti antincendio

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Sequestrata la Torre Rossa di Sestriere, l’hotel simbolo chiude all’improvviso per problemi di sicurezza - La Torre Rossa di Sestriere, uno degli edifici più iconici della località sciistica della Valsusa, è stata posta sotto sequestro dalla Questura di Torino. giornalelavoce.it