Sequestrata una torre del Sestriere l' avamposto agnelliano sulla neve che Agnelli non amò mai
Nella località del Sestriere, è stata sequestrata una delle sue torri più iconiche, noto avamposto agnelliano sulle montagne. La decisione, presa due giorni fa, sembra essere stata motivata da motivi amministrativi o di sicurezza. La torre, dal caratteristico colore rosso, rappresenta un elemento storico della zona, anche se non sempre apprezzato dai rappresentanti della famiglia Agnelli.
Forse per eccesso di zelo, visto il recente caso svizzero: così è stata messa sotto sequestro due giorni fa la torre rossa del Sestriere. E’ il comune più alto d’Italia, con 2035 metri sul livello del mare, ma era nato come avamposto sciistico della Fiat. Negli anni Trenta infatti il Senatore Agnelli fondatore dell’azienda, pare dopo un viaggio in Finlandia, aveva comprato, per pochi centesimi al metro quadro, i terreni, e poi fece costruire alberghi, impianti di risalita, eccetera. “Era stato affidato al figlio del Senatore e padre dell’Avvocato, Edoardo, come una perfetta macchina da sci”, racconta al Foglio Benedetto Camerana, architetto, e presidente del Museo dell’Auto di Torino. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
