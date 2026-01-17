Sequestra i videogame al figlio di 11 anni e lui gli spara

Un bambino di 11 anni in Pennsylvania è stato accusato di aver ucciso il padre con un colpo d’arma da fuoco, dopo che gli era stata confiscata la console Nintendo Switch. L’incidente evidenzia le conseguenze di conflitti familiari legati all’uso dei videogiochi. La vicenda solleva interrogativi sulle modalità di gestione dei conflitti tra genitori e figli e sull’importanza di un dialogo equilibrato.

Il padre gli sequestra i videogame, il figlio di 11 anni lo uccide. Un bambino in Pennsylvania, negli Stati Uniti, è accusato di aver ucciso il padre con un colpo d’arma da fuoco dopo che gli era stata confiscata la console Nintendo Switch. Il bambino deve rispondere di omicidio ed è attualmente in custodia dopo la sparatoria avvenuta lo scorso 13 gennaio nell’abitazione di famiglia a Duncannon Borough, secondo quanto riferiscono documenti giudiziari citati dall’emittente Wgal News 8. La polizia è intervenuta intorno alle 3.20 del mattino per rispondere alla segnalazione di un uomo “privo di sensi” e ha trovato il 42enne Douglas Dietz morto nel letto per una ferita d’arma da fuoco alla testa. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

