Senzacqua | Rifacciamo le colonnine per le barche

Senzacqua annuncia la riqualificazione delle colonnine di ricarica per le barche, un passo importante verso un litorale marchigiano più sostenibile. Con la pubblicazione dell’avviso 5, si avvia un percorso di innovazione volto a migliorare le infrastrutture e promuovere pratiche rispettose dell’ambiente. Un intervento che rafforza l’impegno della regione per un futuro marittimo più verde e sostenibile.

Il futuro del litorale marchigiano passa per la sostenibilità e l’ innovazione. È stato ufficialmente pubblicato l’avviso 5.1 del Galpa Marche (Gruppo di azione locale pesca e acquacoltura), un pacchetto di finanziamenti da 679.440,82 euro mirato alla riqualificazione di aree urbane e costiere degradate o dismesse. Il bando, inserito nel programma nazionale Feampa 2021-2027, punta a trasformare i porti in centri di cultura marinara e accoglienza turistica d’eccellenza. I beneficiari, che includono enti locali, piccole imprese della pesca e del turismo, hanno tempo fino al 28 febbraio 2025 per presentare progetti che migliorino la fruizione dell’ambiente costiero. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

