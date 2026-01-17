Senza sicurezza non c' è libertà

La sicurezza è un pilastro fondamentale per la stabilità di ogni società. Senza un adeguato livello di tutela, la libertà individuale e collettiva rischia di essere compromessa. È importante affrontare con serietà e responsabilità le questioni legate alla sicurezza, evitando superficialità che possano favorire il ritorno di problematiche ormai superate. Solo attraverso un impegno concreto si può garantire un futuro più stabile e sicuro per tutti.

Gentile Direttore Feltri, non mi piace la facilità con la quale attualmente la Destra sembra - per superficialità - permettere alla Sinistra di risalire la china in merito al problema della sicurezza, e sì che la disinvoltura con la quale quest’ultima gira le frittate dovrebbe essere ben nota. Come pure non dovrebbe essere difficile ricordare - e quindi “sbattere sul muso” a chi è smemorato o finge di esserlo - che la Sinistra: 1) ha predicato per lungo tempo l’accoglienza a prescindere di chiunque si presentasse al confine senza eccepire alcunché in merito a fedina penale o addirittura a certezza di identità; 2) ha “sistematicamente” fatto da difensore d’ufficio a tutela di immigrati e da pubblica accusa nei confronti dei tutori dell’ordine in tutti i casi ove gli uni e gli altri sono venuti “a contatto” nel corso di un evento criminogeno (caso Ramy, manifestazioni pro Pal e simili); 3) opera in sinergia con “certa” magistratura. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

