Senegal-Marocco streaming gratis e diretta in chiaro? Dove vedere finale Coppa d’Africa

Domenica sera alle 20 allo stadio Moulay Abdellah di Rabat si terrà la finale della Coppa d’Africa tra Senegal e Marocco. La partita sarà trasmessa in diretta in chiaro e gratuitamente. Ecco le informazioni su come seguire l’evento e le modalità di visione per gli appassionati che desiderano assistere all’incontro senza costi aggiuntivi.

Domani sera alle ore 20 allo stadio "Moulay Abdellah" di Rabat, si disputerà il match Senegal-Marocco, valevole per la finalissima della Coppa d'Africa. I "Leoni della Taranga" dopo aver vinto il gruppo D con 7 punti, nella fase ad eliminazione diretta hanno sconfitto Sudan (3-1), Mali (1-0) ed Egitto (1-o), anche i padroni di casa.

Senegal-Marocco: dove vedere la finale di Coppa d'Africa 2026 in TV e in streaming - La finale della Coppa d’Africa 2025/26 si giocherà domenica 18 gennaio alle ore 20:00 italiane presso lo stadio Prince Moulay Abdellah di Rabat, in Marocco. tag24.it

Senegal-Marocco streaming gratis: la finale di Coppa d’Africa in diretta tv live - Marocco: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet ... msn.com

A Poggibonsi, la semifinale della Coppa d'Africa è stata seguita nella sede della comunità senegalese. La finale Senegal-Marocco sarà trasmessa domenica sera alla palestra di Gracciano - facebook.com facebook

Finale #CoppadAfrica2026: #SenegalMarocco! Il Marocco di Regragui sfida il Senegal nell'ultima danza di Mané. #Cizmic a RS: «Marocco favorito dal fattore campo e dalla difesa, ma i campioni senegalesi hanno un'esperienza unica: 3 finali in 4 x.com

