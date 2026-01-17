Senegal-Marocco Coppa d’Africa 18-01-2026 ore 20 | 00 | formazioni quote pronostici

Il 18 gennaio 2026 alle ore 20:00 si disputa la finale della Coppa d’Africa tra Senegal e Marocco. Le formazioni si preparano a un match di grande rilievo, con protagonisti giocatori come Mané e Hakimi. In questa guida troverai informazioni su formazioni, quote e pronostici per seguire al meglio l’ultimo atto del torneo.

Ultimo atto della coppa d'Africa e saranno il Senegal di Mané e il Marocco di Hakimi a giocarsi il trofeo. Per i leoni della Teranga si tratta della terza finale nelle ultime 4 edizioni, ed è arrivata grazie all'uomo più rappresentativo: l'ex Liverpool ha infatti deciso con un tiro rasoterra da fuori area la semifinale contro l'Egitto. Toccherà alla squadra di Thiaw contendere il titolo ai padroni di casa.

Coppa d’Africa, sarà Senegal-Marocco in finale: Mané manda a casa Salah, Bounou eroe ai rigori - A Rabat, domenica 18 gennaio, i padroni di casa proveranno a scrivere la storia contro i L ... sport.quotidiano.net

Senegal-Marocco: dove vedere la finale di Coppa d'Africa 2026 in TV e in streaming - La finale della Coppa d’Africa 2025/26 si giocherà domenica 18 gennaio alle ore 20:00 italiane presso lo stadio Prince Moulay Abdellah di Rabat, in Marocco. tag24.it

Domenica 18 gennaio ore 20 non perdere il gran finale della Coppa d’Africa - Marocco e Senegal - al C.I.Q - Centro Internazionale di Quartiere (Via Fabio Massimo, 19 Milano). Potrai assistere al match trasmesso da @sportitalia.tv con tanti amici, in un clima d - facebook.com facebook

Torino, le comunità di Senegal e Marocco aspettano la finale di Coppa d'Africa. Due comunità numerose, concentrate soprattutto a Barriera di Milano #ANSA x.com

