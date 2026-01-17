Send Help | Prevendite Aperte | Sam Raimi torna con un survival thriller da brividi

Le prevendite di Send Help, il nuovo survival thriller diretto da Sam Raimi, sono ora disponibili. Un film che combina tensione e elementi di comicità horror, offrendo un’esperienza cinematografica coinvolgente e ben equilibrata. Approfitta dell’opportunità di assicurarti il biglietto in anticipo e scopri un’opera che promette suspense e originalità.

Le prevendite di Send Help, il nuovo survival thriller con venature di comicità horror diretto da Sam Raimi, sono ufficialmente aperte. Il film, prodotto da 20th Century Studios, arriverà nelle sale italiane il 29 gennaio 2026, con anteprime selezionate già dal 27 gennaio. Per acquistare i biglietti basta andare sul sito dedicato http:www.sendhelpmovie.it (in continuo aggiornamento). Il film vede Rachel McAdams (candidata all’Oscar) e Dylan O’Brien protagonisti di una storia che mescola tensione, azione e umorismo nero, firmato dal regista di Spider-Man e La Casa. Lo scorso 13 gennaio è stato diffuso un nuovo trailer italiano, lo potete osservare seguendo questo nostro articolo. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Send Help | Prevendite Aperte: Sam Raimi torna con un survival thriller da brividi Leggi anche: ‘Send Help’: il trailer del nuovo film thriller di Sam Raimi Leggi anche: Send help è il film di sam raimi con dylan o’brien e rachel mcadams La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Send Help: aperte le prevendite del nuovo film di Sam Raimi; Send Help | Prevendite Aperte: dal 29 Gennaio al Cinema; Send Help, Rachel Adams e Sam Raimi nel nuovo video dietro le quinte; ScienceFOR: il cinema incontra la scienza. Aperte le prevendite per I Love Lucca Comics & Games - Oggi, 24 settembre, segna l’apertura ufficiale delle prevendite per I LOVE LUCCA COMICS & GAMES, il film- msn.com Mandiamo un SOS con questo poster esclusivo per SEND HELP. Il nuovo film di Sam Raimi arriva in anteprima il 27 Gennaio in cinema selezionati e dal 29 Gennaio al cinema. Acquistate il vostro biglietto: https://www.sendhelpmovie.it/. - facebook.com facebook Non stai più nella pelle per Send Help Abbiamo una sorpresa per te Il 27 gennaio arriva in anteprima da UCI Cinemas! Se vuoi essere tra i primi a viverlo, questo è il momento: assicurati ora il tuo posto per l’anteprima esclusiva. ucicinemas.it/film/send- x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.