Semenzato | L’autonomia finanziaria rende le donne libere dalla violenza

L’autonomia finanziaria delle donne rappresenta un elemento chiave per promuovere la libertà e prevenire la violenza. Iniziative come incontri periodici e il patto di corresponsabilità coinvolgono diversi attori sociali, tra cui famiglia, scuola, istituzioni e associazioni, contribuendo a sensibilizzare e rafforzare il impegno condiviso contro le discriminazioni e le violenze di genere.

«Questi incontri quotidiani e sistematici oltre il 25 novembre e l’8 marzo sono fondamentali, ma soprattutto il patto di corresponsabilità che vediamo qui oggi e raccoglie voci diverse: la famiglia, la scuola, la società civile, le forze dell’ordine, il sindacato e naturalmente la politica». Lo ha dichiarato la deputata di Coraggio Italia, Martina Semenzato, intervenendo venerdì al convegno “Codice Rosso e oltre: un percorso tra cultura e tutela. La forza di una rete che funziona” al Centro Culturale Candiani di Mestre: un appuntamento che ha avuto promosso una riflessione sulle strategie di tutela delle vittime e sulla necessaria evoluzione culturale per contrastare la violenza di genere. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

