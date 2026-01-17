selargius passeggia a matierno granatine inesorabilmente ko

Selargius si sposta a Matierno in un match difficile, mentre il Salerno Basket ’92, sotto la guida di coach Gennaro Di Lorenzo, affronta un inizio di stagione complicato. Dopo due esordi sulla panchina, la squadra cerca risposte e miglioramenti per invertire il trend negativo. Un cammino ancora aperto, con l’obiettivo di trovare soluzioni efficaci per risollevare le sorti della stagione.

Non è abbinato a un risultato positivo l'esordio bis sulla panchina del Salerno Basket '92 di coach Gennaro Di Lorenzo, che avrà tanto da lavorare per cercare soluzioni alternative in grado di raddrizzare una stagione compromessa. L'esperto allenatore partenopeo ha preso in mano la squadra solo pochi giorni prima della partita persa 41-70 contro la Nuova Icom San Salvatore Selargius e attende anche rinforzi. Le granatine colano a picco al PalaSilvestri alla seconda giornata di ritorno del campionato di A2 con un risultato che non lascia troppo spazio a dubbi e restano inesorabilmente ultime in classifica con soli 4 punti.

