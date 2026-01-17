Dal 19 al 23 gennaio, su Mediaset Infinity, tornano le nuove puntate di

Cosa ci riserveranno le nuove puntate della terza stagione della soap di Mediaset Infinity Segreti di Famiglia disponibili dal 19 al 23 gennaio? La serie tv turca Yargi (questo il titolo originale) è disponibile ogni giorno con un nuovo episodio in esclusiva streaming su Mediaset Infinity. Scopriamo insieme cosa accadrà nei prossimi episodi di questa terza stagione. Yargi – Segreti di famiglia 3, trame al 23 gennaio. Ilgaz, Ceylin e Defne vanno a casa di Cinar e Mert, per informarli della tragica morte di Metin. I due fratelli hanno una forte reazione emotiva. Anche Defne fa fatica ad accettare la cosa, e pensa che l’ordine che ha dato Ilgaz di fare accompagnare Kadir in centrale, sia stato indirettamente causa di quella morte assurda. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Segreti di famiglia 3, anticipazioni dal 19 al 23 gennaio: Ilgaz è stato indirettamente responsabile della morte di Metin?

