Segnali stradali verdi il ‘mistero’ dei cartelli in Europa

I segnali stradali verdi sono un elemento presente in alcune parti d’Europa, suscitando curiosità tra gli automobilisti. Questi cartelli, ancora poco diffusi, rappresentano una novità rispetto ai tradizionali segnali colorati. Attualmente, in Italia, non sono stati ancora adottati ufficialmente, lasciando spazio a interpretazioni e domande sul loro significato e utilizzo nel contesto stradale europeo.

(Adnkronos) – Segnali stradali verdi sulle strade, uno scherzo o una novità per gli automobilisti? I nuovi cartelli, per il momento, apparentemente non sono sbarcati in Italia. Sono stati avvistati, anche con una certa frequenza, in altri paesi europei. La loro diffusione è iniziata nel Regno Unito e sembra essersi estesa alla Francia. Anche in Spagna l'argomento trova spazio su testate e social. Chi si reca all'estero e si mette al volante, quindi, potrebbe anche trovarsi di fronte uno dei segnali 'anomali, in genere caratterizzati da bordo verde e da una velocità indicata espressamente nello spazio centrale, proprio come avviene per i limiti di velocità. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Leggi anche: I segnali stradali verdi ‘debuttano’ nel Regno Unito, cosa significano i ‘green signs’ Leggi anche: Cartelli stradali a bordo verde, l’Europa accelera sulla prevenzione. L’Italia osserva Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Segnali stradali verdi, il 'mistero' dei cartelli in Europa - Segnali stradali verdi sulle strade, uno scherzo o una novità per gli automobilisti? msn.com

Segnali stradali, ecco i nuovi col bordo verde: dove si trovano e cosa significano - Il loro scopo è quello di suggerire la velocità consigliata in un determinato tratto stradale: il ... ilgiornale.it

Segnali stradali con il bordo verde, ultima novità in Europa: cosa significano, dove si trovano e a cosa servono - Suggerire la velocità consigliata in un determinato tratto stradale: questo lo scopo dei nuovi segnali stradali bordati di verde comparsi in molti Paesi europei. ilmessaggero.it

L'abbandono di Catania, compresi i monumenti, in particolare la Torre del Vescovo e tutto il quartiere Antico Corso, da parte delle istituzioni è finito anche al parlamento regionale, tra discariche, segnali stradali divelti mai ripristinati, resti di un albero potati acc - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.