Sedicesima giornata di Promozione | l' Akragas attesa a Noto sfida che misura ambizioni e nervi

La sedicesima giornata di Promozione porta l’Akragas a Noto, in una sfida importante per la classifica. La partita rappresenta un’occasione per consolidare la posizione e mantenere alta la concentrazione in un momento cruciale della stagione. L’incontro richiede attenzione e determinazione, poiché ogni punto può fare la differenza nel percorso verso gli obiettivi stagionali.

Non è una partita qualunque e non è una trasferta da sottovalutare. L’Akragas Slp riparte da Noto per continuare la propria rincorsa in classifica in una fase del campionato in cui ogni punto pesa più del precedente. Domenica 18 gennaio i biancazzurri affrontano il Noto Calcio nella gara valida per la sedicesima giornata di Promozione in programma allo stadio Silvio Consales di Rosolini, con calcio d’inizio alle ore 15. Il calendario propone una di quelle sfide che sembrano favorevoli solo guardando la carta. Campo neutro, ambiente caldo e un avversario senza l’assillo del risultato ma con tutta la voglia di misurarsi contro una delle squadre più attese del torneo. 🔗 Leggi su Today.it

