Se manca la brillantezza, l’Avellino può risultare prevedibile e vulnerabile. In un calcio che spesso premia la concretezza e la solidità, la capacità di sorprendere diventa fondamentale. La partita si gioca anche sulla capacità di mantenere equilibrio tra sicurezza e imprevedibilità, un elemento che può fare la differenza in un campionato competitivo e difficile.

Tempo di lettura: 3 minuti Il calcio sa essere uno sport di inerzia e, a volte, di eccessiva sicurezza. L’ Avellino che cade al “Partenio-Lombardi” contro una Carrarese cinica e ordinata è una squadra che sembra aver smarrito, in una sola serata, la cattiveria agonistica e la solidità che ne avevano caratterizzato l’ultima risalita. Il verdetto del campo, un 1-2 che gela il pubblico biancoverde, racconta di un approccio mentale tradito da un vantaggio troppo precoce e da una gestione della manovra apparsa, per lunghi tratti, pigra e priva di verticalità. La gara sembrava essersi incanalata sui binari perfetti dopo appena due minuti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Se manca la brillantezza l’Avellino diventa prevedibile e vulnerabile

Leggi anche: «Ci manca solo un po’ di brillantezza». Juric pronto per il Milan: a Lookman manca solo il gol

Leggi anche: Juric "Ci manca un po' di brillantezza, Milan squadra equilibrata"

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Creativo. . Addio aloni...benvenuta brillantezza - facebook.com facebook