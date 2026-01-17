Scusaci se facciamo così schifo | Stefano De Martino si rivolge direttamente al suo hater durante Affari Tuoi

Stefano De Martino si è rivolto a un hater durante l'ultima puntata di " Affari Tuoi ". Prima di iniziare il gioco insieme ai gemelli provenienti dalla Liguria, il conduttore ha invitato vicino a sé come di consueto Herbert Ballerina (pseudonimo di Luigi Luciano) per il "momento Alberto Angela", durante il quale il comico illustra la sua ultima invenzione. Prima di dare la parola a Herbert, Stefano ha fatto un ringraziamento speciale a Giorgio, un hater che ogni sera gli scrive su Instagram per criticarlo. De Martino ha svelato: "C'è un signore, Giorgio, che puntualmente mi manda dei messaggi sui social esprimendo il suo parere insindacabile e giustissimo.

