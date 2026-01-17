Scuole palermitane al freddo | Il diritto all’istruzione messo alla prova solidarietà agli studenti

Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani interviene in merito alle recenti manifestazioni studentesche a Palermo e in Sicilia, evidenziando una problematica ormai consolidata: le condizioni delle scuole, frequentemente caratterizzate da ambienti freddi e insalubri. Questa situazione mette a rischio il diritto all’istruzione, richiedendo attenzione e solidarietà per garantire ambienti scolastici dignitosi e sicuri per gli studenti.

Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani ritiene doveroso intervenire a seguito delle manifestazioni studentesche che hanno attraversato Palermo e altre realtà della Sicilia, portando all’attenzione pubblica una condizione ormai strutturale di grave criticità: scuole prive di adeguati sistemi di riscaldamento, edifici vetusti, aule insicure, ambienti incompatibili con un apprendimento autentico e rispettoso della persona. Non siamo di fronte a un semplice disagio logistico o a un’emergenza climatica contingente. La permanenza forzata di studenti e docenti in ambienti freddi, insalubri o potenzialmente pericolosi configura una lesione concreta del diritto all’istruzione, così come riconosciuto dalla Costituzione italiana e dalle principali convenzioni internazionali in materia di diritti umani. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Leggi anche: "Carenze di personale Ata nelle scuole palermitane", il sindacato Sgs scrive al ministero dell'Istruzione Leggi anche: Scuole al freddo, Marano (M5s) e Tanasi (Codacons): difendiamo insieme il diritto allo studio Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Aule al freddo, la provocazione del Codacons: un termosifone in regalo a Lagalla; Freddo, scuola di Palermo senza riscaldamenti: alunna si sente male; “Nelle scuole s’attassa ru friddu”. A Palermo il corteo di protesta degli studenti contro il freddo negli istituti; A scuola fa troppo freddo, bimba di 4 anni si sente male a Palermo: Riscaldamenti non funzionanti da 13 anni. Aule al freddo, la provocazione del Codacons: un termosifone in regalo a Lagalla - Il presidente regionale: "Le scuole senza riscaldamento sono una questione che incide direttamente sulla salute dei minori e sul d ... palermotoday.it

Scuole al freddo e infiltrazioni: gli studenti protestano a Palermo - Negli ultimi giorni, la protesta studentesca si è intensificata in tutta l’isola contro la mancanza di impianti di riscaldamento funzionanti negli edifici scolastici. livesicilia.it

"S’attassa ru friddu": aule freezer anche al Marco Polo, si scalda la protesta nelle scuole palermitane - La lista degli istituti al freddo intanto è sempre più lunga. palermotoday.it

Tgs. . Il freddo nelle aule porta gli studenti in piazza. Questa mattina diverse scuole di Palermo hanno deciso di protestare contro l'inagibilità degli edifici scolastici, dove di frequente i riscaldamenti restano spenti. Servizio di Alessandra Costanza Interviste a: S - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.