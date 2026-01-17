Scuole accorpate | Troppa incertezza Pronti a manifestare

Diversi genitori si sono rivolti a me per capire come il commissariamento della Regione influenzerà le scuole accorpate. L’incertezza riguardo a future decisioni e modalità di gestione genera preoccupazione tra le famiglie. È importante chiarire gli eventuali impatti e mantenere un dialogo aperto per affrontare insieme le sfide che si presentano.

"Diversi genitori degli alunni mi hanno fermato nei giorni scorsi per chiedermi quale sarà l'effetto del commissariamento della Regione sulla nostra scuola. La verità è che non lo sappiamo neanche noi: non vedo ancora una situazione di caos per fortuna, ma sicuramente di grande incertezza. Il mio auspicio è che, qualunque sia il futuro del nostro istituto comprensivo, si sappia in tempi brevissimi. Perché ci sono percorsi burocratici, come quello delle iscrizioni e dell'offerta formativa, che richiedono tempo". Manuel Salvaggio, dirigente scolastico del Comprensivo di Capraia e Limite, si è così espresso sul commissariamento della Regione Toscana deliberato in merito al dimensionamento scolastico dal Consiglio dei ministri.

