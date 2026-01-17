Scuola primaria di Ghezzano Il Comune vince 200mila euro per il rifacimento dell’edificio
Il Comune di San Giuliano Terme ha ricevuto 200mila euro dal PNRR per interventi di riqualificazione e risanamento della scuola primaria di Ghezzano. Questo finanziamento permetterà di migliorare le condizioni dell’edificio, garantendo un ambiente più sicuro e sostenibile per gli studenti e il personale scolastico. L’intervento si inserisce nel programma di investimenti volto a valorizzare le strutture pubbliche del territorio.
Il Comune di San Giuliano Terme ha ottenuto un finanziamento di 200mila euro dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per la riqualificazione e il risanamento dell’involucro edilizio della scuola primaria di Ghezzano. Le risorse, assegnate nell’ambito della Missione 4 “Istruzione e Ricerca” del PNRR e finanziate dall’Unione Europea attraverso il programma Next Generation EU, consentiranno di effettuare interventi strutturali urgenti per migliorare la qualità e il decoro dell’edificio scolastico. Gli interventi riguardano il risanamento delle gronde di copertura, il risanamento e la tinteggiatura delle facciate esterne, attraverso la demolizione e il rifacimento degli intonaci ammalorati e la successiva verniciatura delle superfici e la sostituzione completa degli infissi esterni, assicurando elevati standard di isolamento termico e acustico. 🔗 Leggi su Lanazione.it
