Scuola GB Grassi Feola e Cerulli | Fine dei lavori entro i primi di febbraio

La scuola G.B. Grassi di Fiumicino si avvia alla conclusione dei lavori di ristrutturazione, con una data stimata per il termine entro i primi di febbraio. L’intervento, condotto in collaborazione con le scuole Feola e Cerulli, mira a migliorare le strutture e garantire ambienti più sicuri e funzionali per studenti e personale. L’operazione rappresenta un passo importante per il rinnovamento delle strutture scolastiche del territorio.

Fiumicino, 15 gennaio 2026 – “L’intervento alla scuola G.B. Grassi é in fase di conclusione, p er i primi di febbraio previsto il fine lavori. I lavori al prospetto frontale sono iniziati prima delle feste natalizie e stanno proseguendo andando verso la fase conclusiva, quest’oggi si é svolta la seconda commissione di aggiornamento e la parte tecnica ha portato, all’attenzione dei commissari, tutte le risposte spiegando i vari interventi e le valutazioni fatte”. Lo dichiarano Roberto Feola presidente della commissione lavori pubblici e F ederica Cerulli presidente della commissione scuola e cultura. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

