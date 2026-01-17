Scoperto mentre cerca di rubare un motorino finisce per prendere a sassate i poliziotti | arrestato

Nelle prime ore di venerdì 16 gennaio, la Polizia di Stato ha arrestato un uomo marocchino di circa trent’anni, senza fissa dimora e con precedenti. Dopo aver tentato di rubare un motorino, ha cercato di fuggire e ha colpito i poliziotti con sassi. L’intervento ha portato alla sua cattura. L’episodio evidenzia le attività di contrasto alla criminalità sul territorio.

La Polizia di Stato, nelle prime ore di venerdì (16 gennaio), ha tratto in arresto un cittadino marocchino di quasi trent’anni, senza fissa dimora, irregolare sul territorio nazionale, pluri pregiudicato, che dopo essersi impossessato di un ciclomotore, ha tentato la fuga e ha colpito uno degli agenti in servizio. Le Volanti intorno alle 2, durante il servizio di controllo del territorio, mentre transitavano in viale Tripoli, direzione monte, hanno notato nel buio due persone che spingevano un ciclomotore, con fare sospetto. I due alla vista degli agenti hanno affrettato il passo e dopo che è stato loro intimato l’alt, uno dei due si è fermato e si è mostrato collaborativo, mentre l’altro ha cercato di fuggire. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

