Scontro frontale a Putignano traffico in tilt a Pisa

Un incidente frontale a Putignano e un grave scontro a Pisa questa mattina hanno causato disagi significativi al traffico e alla circolazione dei mezzi pubblici. Gli eventi hanno influenzato la viabilità nelle rispettive zone, creando rallentamenti e interruzioni temporanee. Si attendono aggiornamenti sulle condizioni e sui provvedimenti adottati dalle autorità per gestire le conseguenze di questi incidenti.

Pisa, 17 gennaio 2026 – Pesanti ripercussioni sulla viabilità e sulla circolazione degli autobus questa mattina a Pisa a causa di un grave incidente stradale. Intorno alle 8.30 due autovetture si sono scontrate frontalmente a Putignano, lungo la strada della Fabbrica dei Mammiferi, nel quadrante sud della città. Nell’impatto sono rimasti feriti due uomini, di 23 e 55 anni, entrambi trasportati in ospedale in condizioni cliniche riservate, come riferisce il 118. A seguito dello scontro la strada è stata chiusa al traffico perché completamente invasa dall’olio fuoriuscito dai veicoli, con inevitabili disagi per automobilisti e trasporto pubblico. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Scontro frontale a Putignano, traffico in tilt a Pisa Leggi anche: Italia, scontro frontale in galleria: auto distrutte, dramma totale. Traffico in tilt Leggi anche: Scontro frontale sulla SP 19: strada bloccata e traffico in tilt a Sant’Angelo Lodigiano Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Scontro frontale a Putignano, traffico in tilt a Pisa - Due feriti gravi e strada chiusa per l’olio sull’asfalto: pesanti disagi alla viabilità e alla circolazione degli autobus nel quadrante sud della città ... lanazione.it

Chi è la vittima dello scontro frontale sulla statale 18. Dopo l’impatto avrebbe chiamato i carabinieri per poi accasciarsi al suolo. Il ricordo degli amici: «Uno spirito libero, il suo sorriso resterà in ogni motore acceso» - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.