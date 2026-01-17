La Procura di Civitavecchia ha iscritto nel registro degli indagati il marito di Federica Torzullo, scomparsa il 9 gennaio scorso a Fiumicino. La vicenda è attualmente al centro delle indagini, che cercano di fare chiarezza sulle circostanze della scomparsa. Restano in corso ulteriori accertamenti per comprendere meglio i fatti e le eventuali responsabilità.

FIUMICINO (ROMA) (ITALPRESS) – La Procura di Civitavecchia ha iscritto nel registro degli indagati il marito di Federica Torzullo, scomparsa il 9 gennaio scorso. Secondo quanto emerso dalle indagini dei Carabinieri di Anguillara Sabazia e del Nucleo Investigativo di Ostia, coadiuvati dai RIS di Roma, la donna non sarebbe uscita dalla propria abitazione dalla sera dell'8 gennaio. Le telecamere non registrano movimenti esterni, mentre cellulare e borsa risultano assenti. I militari hanno sequestrato l'abitazione dei coniugi, le autovetture e l'azienda di movimento terra dell'indagato, repertando tracce ematiche all'interno della casa, sugli abiti di lavoro del marito, sui mezzi aziendali e su un mezzo presente in cava. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Scomparsa di Federica Torzullo, marito indagato per omicidio

Leggi anche: Indagato per omicidio il marito di Federica Torzullo, scomparsa da Anguillara

Leggi anche: Scomparsa di Federica Torzullo, il marito è indagato per omicidio: sequestrati auto e cellulare

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Indagato per omicidio il marito di Federica Torzullo, la donna scomparsa ad Anguillara; Federica Torzullo, indagato per femminicidio il marito della donna scomparsa ad Anguillara; Federica Torzullo, si cerca il corpo nel lago di Bracciano. Il marito è indagato per omicidio; Federica Torzullo, sparita ad Anguillara: trovate tracce di sangue nella casa del marito.

Scomparsa di Federica Torzullo, marito indagato per omicidio - FIUMICINO (ROMA) (ITALPRESS) – La Procura di Civitavecchia ha iscritto nel registro degli indagati il marito di Federica Torzullo, scomparsa il ... iltempo.it