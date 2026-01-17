Scomparsa di Federica Torzullo marito indagato per omicidio
La Procura di Civitavecchia ha iscritto nel registro degli indagati il marito di Federica Torzullo, scomparsa il 9 gennaio scorso a Fiumicino. La vicenda è attualmente al centro delle indagini, che cercano di fare chiarezza sulle circostanze della scomparsa. Restano in corso ulteriori accertamenti per comprendere meglio i fatti e le eventuali responsabilità.
FIUMICINO (ROMA) (ITALPRESS) – La Procura di Civitavecchia ha iscritto nel registro degli indagati il marito di Federica Torzullo, scomparsa il 9 gennaio scorso. Secondo quanto emerso dalle indagini dei Carabinieri di Anguillara Sabazia e del Nucleo Investigativo di Ostia, coadiuvati dai RIS di Roma, la donna non sarebbe uscita dalla propria abitazione dalla sera dell'8 gennaio. Le telecamere non registrano movimenti esterni, mentre cellulare e borsa risultano assenti. I militari hanno sequestrato l'abitazione dei coniugi, le autovetture e l'azienda di movimento terra dell'indagato, repertando tracce ematiche all'interno della casa, sugli abiti di lavoro del marito, sui mezzi aziendali e su un mezzo presente in cava. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche: Indagato per omicidio il marito di Federica Torzullo, scomparsa da Anguillara
Leggi anche: Scomparsa di Federica Torzullo, il marito è indagato per omicidio: sequestrati auto e cellulare
Indagato per omicidio il marito di Federica Torzullo, la donna scomparsa ad Anguillara; Federica Torzullo, indagato per femminicidio il marito della donna scomparsa ad Anguillara; Federica Torzullo, si cerca il corpo nel lago di Bracciano. Il marito è indagato per omicidio; Federica Torzullo, sparita ad Anguillara: trovate tracce di sangue nella casa del marito.
Scomparsa di Federica Torzullo, marito indagato per omicidio - FIUMICINO (ROMA) (ITALPRESS) – La Procura di Civitavecchia ha iscritto nel registro degli indagati il marito di Federica Torzullo, scomparsa il ... iltempo.it
Federica Torzullo scomparsa ad Anguillara, tracce di sangue sugli abiti del marito Claudio Carlomagno e nella sua auto. «Gravi indizi contro di lui» - Nuove tracce di sangue sono state rilevate dagli inquirenti che indagano sulla scomparsa della donna, avvenuta lo scorso ... leggo.it
“Tracce di sangue in casa, su abiti e auto del marito. Atteso esito Dna”. La nota dei pm sulla scomparsa di Federica Torzullo - Tracce di sangue repertate in casa, sugli abiti e sull'auto del marito, indagato per omicidio ... ilfattoquotidiano.it
Federica Torzullo, il marito indagato per omicidio - Ore 14 del 14/01/2026
I dettagli dell'indagine sulla scomparsa di Federica Torzullo. Tracce di sangue repertate in casa, sugli abiti e sull'auto del marito, indagato per omicidio - facebook.com facebook
Federica Torzullo, il padre della donna scomparsa: "Devo trovare mia figlia a tutti i costi" ift.tt/QCeFsnl x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.