Scomparsa del presidente della Fiorentina | il cordoglio del Pisa Sporting Club

Il mondo del calcio italiano si unisce nel cordoglio per la scomparsa di Rocco Commisso, presidente e proprietario della Fiorentina dal 2019. La notizia, diffusa nelle prime ore di sabato 17 gennaio, ha colpito la comunità sportiva, suscitando riflessioni sul ruolo e l’eredità di una figura di rilievo nel panorama calcistico nazionale.

Il calcio italiano si è risvegliato in lutto: dalle prime ore della mattinata di sabato 17 gennaio si è diffusa la notizia della morte di Rocco Commisso, presidente e proprietario della Fiorentina dal 2019. L'imprenditore italo americano si è spento all'età di 76 anni dopo un prolungato periodo di cure: la società viola ha comunicato la scomparsa del presidente alle 3:15 ora italiana. La Figc ha stabilito che in sua memoria verrà osservato un minuto di silenzio prima delle gare organizzate dalle leghe professionistiche e dalla Divisione Serie A Femminile Professionistica in programma nel fine settimana. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

