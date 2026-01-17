Sci Giovanni Franzoni terzo nella discesa maschile a Wengen

Giovanni Franzoni si distingue ancora una volta nel circuito di sci alpino, piazzandosi terzo nella discesa maschile di Wengen. Dopo la vittoria nel superG di ieri, l’atleta italiano conferma il suo talento con un risultato di rilievo, affrontando con determinazione e precisione una delle gare più impegnative della stagione.

Roma, 17 gen. (askanews) – Altro capolavoro di Giovanni Franzoni che, dopo la vittoria di ieri nel superG, con l’alto pettorale 28 è arrivato terzo in 1.34.04 nella discesa di Wengen. Successo numero 52 in carriera e quarto in serie nella libera del Lauberhorn, invece, per lo svizzero Marco Odermatt che in 1.33.14 si è nettamente imposto su un tracciato molto accorciato a causa del vento in quota e con tempi risultati addirittura più bassi di quelli registrati nel superG, vinto da Franzoni in 1.45.19. Sul podio si è piazzato al secondo posto l’austriaco Vincent Kriechmayr (1.33.93), ma poi per l’Italia si sono il sesto tempo (1. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

