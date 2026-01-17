Sci alpino | Nicol Delago trionfa Elena Curtoni sbaglia e finisce lontana dalle prime

Nella discesa libera di Tarvisio, Nicol Delago conquista la sua prima vittoria in Coppa del Mondo, confermando il suo talento. Elena Curtoni, invece, ha incontrato difficoltà, terminando lontana dalle posizioni di vertice. Questa gara rappresenta un momento importante per lo sci alpino italiano, evidenziando la crescita e le sfide dei nostri atleti sulla scena internazionale.

In una nuova giornata trionfale per l'Italia, con la vittoria, la prima in carriera in Coppa del mondo, di Nicol Delago, Elena Curtoni finisce lontana dalle prime nella discesa libera disputata nella mattinata odierna a Tarvisio. Scesa con il pettorale numero 23, la campionessa valtellinese non ha trovato condizioni di neve e visibilità ideali, con la nebbia nel tratto centrale del tracciato, e ha commesso un grave errore che ha ulteriormente pregiudicato la sua prova. Elena Curtoni ha così tagliato il traguado con 2"99 di ritardo dalla connazionale Delago, piazzandosi oltre la ventesima posizione. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Immensa Nicol Delago sulla neve di casa: a Tarvisio è prima nella discesa libera • Sci alpino - Torna sul podio la più grande delle sorelle Delago, che si ritrova sulla pista italiana e conquista la sua prima vittoria in carriera in discesa libera nella Coppa del mondo 2025/26 a Tarvisio. olympics.com