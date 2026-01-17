Sci alpino femminile oggi discesa libera a Tarvisio con Sofia Goggia | a che ora e dove vederla in diretta

Oggi, sabato 17 gennaio, si svolge a Tarvisio una tappa della Coppa del Mondo di sci alpino femminile, con la discesa libera. L’evento si tiene sulle piste della località italiana, offrendo agli appassionati l’opportunità di seguire in diretta le prestazioni delle atlete. Di seguito, tutte le informazioni su orario e modalità per vedere la gara.

Si disputa oggi, sabato 17 gennaio, a Tarvisio la discesa libera della Coppa del mondo di sci alpino femminile.Sofia Goggia è l'italiana più attesa sulla "Di Prampero" dove è in programma la quinta gara stagionale nella specialità, quando mancano ormai poche settimane alle Olimpiadi di Milano. 🔗 Leggi su Today.it

