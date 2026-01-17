Sci Alpino Delago fa la prima posizione in discesa a Tarvisio | Un valore immenso è per i miei genitori

Nicole Delago ha ottenuto la sua prima vittoria in Coppa del Mondo di sci alpino, conquistando la discesa a Tarvisio. Questa prestazione rappresenta un risultato importante nella sua carriera, arrivato dopo diverse posizioni di rilievo. La atleta ha dedicato il successo ai propri genitori, sottolineando l’importanza del sostegno familiare nel raggiungimento di traguardi sportivi.

Tarvisio, 17 gennaio 2026 – E’ il primo successo in Coppa del Mondo per Nicole Delago. L’Azzurra sale sul primo gradino del podio a Tarvisio e in discesa libera, realizzando la piazza numero sei tra le prime tre (precedentemente aveva fatto tre secondi posti e due terzi). E’ festa Italia allora e con il crono di 1’46?28 nel circuito iridato. Lo sci alpino applaude non solo Nicole, del successo odierno, ma lo fa insieme a Giovanni Franzoni, per il primo posto della giornata di ieri in superG (leggi qui). Gli Azzurri viaggiano spediti verso le prossime Olimpiadi Invernali di casa. A Tarvisio, la tedesca Kira Weidle Winkelmann, staccata di 20 centesimi di secondo fa il secondo posto, la statunitense Lindsey Vonn, è terza a 0?26. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

