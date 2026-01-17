Schianto e auto ribaltata in autostrada | come stanno i due ragazzi più gravi

Nell'incidente avvenuto questa mattina sull'autostrada A10, due ragazzi sono rimasti gravemente feriti. Dall'ospedale San Martino arrivano aggiornamenti sul loro stato di salute. L'incidente, che ha coinvolto un'auto ribaltata, ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine e dei soccorsi. Restiamo in attesa di ulteriori dettagli sulle condizioni dei giovani coinvolti.

Dall'ospedale San Martino arrivano alcuni aggiornamenti sui due ragazzi rimasti feriti in maniera più grave nell'incidente stradale di stamattina, sabato 17 gennaio, sull'autostrada A10. Uno schianto contro il guardrail con auto ribaltata avvenuto intorno alle ore 5, con cinque giovani rimasti intrappolati nell'abitacolo e liberati dai vigili del fuoco. Lunghe le operazioni di soccorso all'uscita della galleria Coronata, che hanno anche portato alla chiusura del tratto autostradale per alcune ore, tra Genova Aeroporto e il bivio con la A7, in direzione Genova. Due i feriti più gravi, trasportati al San Martino in codice rosso e trasferiti presso la Rianimazione M3 del Monoblocco, diretta dal professor Nicolò Patroniti, dopo essere stati stabilizzati, grazie al tempestivo intervento del team del punto di rianimo del Pronto Soccorso.

