Scherma protagonista su Assalto TV | a Legnano entra nel vivo la Seconda Prova Nazionale di spada

A Legnano prende il via oggi la seconda tappa della prova nazionale di spada, con le gare dedicate ai giovani. Dopo aver concluso le competizioni cadetti, l’evento prosegue con le fasi dedicate alle categorie giovanili, trasmesse in diretta su Assalto – La TV della Scherma. Un momento importante per gli atleti e gli appassionati di questa disciplina, che si prepara a vivere un’altra giornata di incontri e competizioni.

Dopo la prima giornata di ieri con i titoli Cadetti e in attesa delle prove Assoluti di domani, la Seconda Prova Nazionale di spada entra nel vivo oggi con le competizioni Giovani, seguite in diretta su Assalto – La TV della Scherma. Un weekend interamente dedicato alla scherma nazionale, con copertura streaming che accompagna passo dopo passo tutte le fasi più importanti della manifestazione, dalle categorie giovanili fino agli Assoluti. La diretta su Assalto – La TV della Scherma, attiva per tutte e tre le giornate, permette ad appassionati, tecnici e addetti ai lavori di seguire uno degli appuntamenti più importanti della stagione nazionale, valorizzando giovani talenti e atleti già affermati. 🔗 Leggi su Sportface.it

