Scatta l' allarme nell' Ue | riunione d' emergenza dopo le minacce di Trump con i dazi

L’Unione Europea ha convocato una riunione d’emergenza tra gli ambasciatori a Bruxelles, in risposta alle recenti minacce di Donald Trump di imporre dazi fino al 25% sui Paesi che hanno inviato truppe in Groenlandia. La situazione richiede un’analisi attenta delle possibili conseguenze economiche e diplomatiche, in un quadro di crescente tensione tra gli Stati Uniti e i partner europei.

Gli ambasciatori dell'Unione Europea sono stati convocati a Bruxelles per una riunione d'emergenza all'indomani dell'annuncio, da parte di Donald Trump, di dazi fino al 25% per i Paesi che hanno inviato truppe in Groenlandia. Lo riporta Sky News, citando quanto riferito a Reuters da fonti diplomatiche Ue. La sessione dovrebbe iniziare alle 17. In particolare L'Unione europea intende sospendere l'accordo commerciale con gli Stati Uniti dopo la minaccia dei dazi.

