Scandicci-Novara streaming gratis e diretta TV in chiaro? Dove vedere volley femminile

Dove seguire in modo gratuito e in diretta la partita di volley femminile tra Scandicci e Novara? Questa sera alle ore 20 al “Pala BigMat” di Firenze si sfideranno le due squadre, valide per la ventesima giornata di Serie A1. La partita sarà trasmessa in diretta TV in chiaro e disponibile anche in streaming, offrendo un’occasione per seguire il match senza costi aggiuntivi.

Questa sera alle ore 20 al "Pala BigMat" di Firenze si disputerà il match Savino Del Bene Scandicci-Igor Gorgonzola Novara, valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie A1 di volley femminile, che in classifica vede le padroni di casa (fresche campionesse del Mondo) al secondo posto con 49 punti (a -2 dalla capolista Conegliano).

