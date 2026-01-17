Scambio di salma Ho pianto la madre sbagliata

Un tragico errore ha segnato il caso di Empoli, dove una famiglia ha vissuto momenti di grande dolore. Dopo la perdita dell’anziana madre, è emerso che la donna identificata come deceduta, trovata in ospedale, non era la loro madre biologica. Questo episodio solleva interrogativi sulla gestione delle salme e sulla necessità di procedure più accurate per evitare simili fraintendimenti.

Empoli, 17 gennaio 2026 – Prima il dolore per la perdita dell’anziana madre, poi una scoperta sconcertante: la donna che indicata come la madre defunta, distesa sul letto d’ospedale e vestita con i suoi abiti, in realtà non era lei. Una vicenda ai limiti dell’incredibile, avvenuta in settimana all’ ospedale San Giuseppe di Empoli e ora al centro di un’ indagine interna dell’Asl Toscana Centro. Ad accorgersi che qualcosa non tornava è stata una delle figlie della donna, deceduta per cause naturali dopo un periodo di ricovero. “Sapevo che mamma stava male – racconta la figlia, che chiede di rimanere anonima – quando mi hanno chiamata dall’ospedale per dirmi che era mancata è stato un colpo durissimo”. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Scambio di salma. “Ho pianto la madre sbagliata” Leggi anche: Catania, a casa dei familiari in lutto arriva la salma sbagliata: lo scambio avvenuto in obitorio Leggi anche: Guida Michelin 2026, Gianfranco Vissani perde l'ultima stella: "Ho pianto solo per la morte di mia madre" Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Scambio di salma. “Ho pianto la madre sbagliata”. Scambio di salma. “Ho pianto la madre sbagliata” - Una vicenda ai limiti dell’incredibile, avvenuta in settimana all’ospedale San Giuseppe di Empoli e ora al centro di un’indagine interna dell’Asl Toscana Centro. lanazione.it

Scozia, scambio di salma in ospedale a Glasgow: cremano la persona sbagliata - È successo al Queen Elizabeth University Hospital di Glasgow, in Scozia, dove il personale dell’obitorio ha consegnato alle pompe funebri una salma etichettata ... tg24.sky.it

Il trasporto della salma del re dalla Villa Reale alla stazione di Monza. Spulciando sempre i quotidiani dell’epoca, emerge uno strano articolo datato 1 agosto, in cui si riporta il dialogo avvenuto fra un imprenditore e un direttore di banca il giorno prima del fatta facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.