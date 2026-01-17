Sant’Antonio benedizioni e biligòcc sul Sentierone - Foto e video

Ogni anno, lungo il Sentierone di Sant’Antonio si rinnova una tradizione radicata nel tempo, con benedizioni e biligòcc che attirano molte persone della provincia. Questa celebrazione, tramandata di generazione in generazione, rappresenta un momento di condivisione e fede, arricchendo il patrimonio culturale locale. Attraverso foto e video, possiamo rivivere insieme questa importante occasione di identità e tradizione.

L'APPUNTAMENTO. Una tradizione che si tramanda di padre in figlio e richiama tantissime persone da tutta la provincia. Il 17 gennaio, come ogni anno, via Antonio Locatelli si trasforma in un luogo di festa per celebrare Sant'Antonio Abate, protettore degli animali e degli automobilisti. Alle 9.30 erano già oltre 200 i veicoli ad avere ricevuto la consueta benedizione, con un "serpentone" di macchine che passava abbondantemente l'incrocio con via Brigata Lupi. A bordo strada, in prossimità del colonnato della chiesa di San Marco, il parroco di Sant'Alessandro Della Croce, don Pietro Biaggi, ha benedetto tutti i veicoli in transito, gli animali e perfino il sale, (dato ai tempi alle bestie nelle stalle).

